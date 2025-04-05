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Футбол
Саудовская Аравия

5 апреля, 17:08

Роналду признался, что не ставит перед собой цель забить 1000 голов за карьеру

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как относится к тому, что может достигнуть отметки в 1000 мячей за карьеру.

В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (3:1), который прошел 4 апреля, 40-летний португалец оформил дубль и довел число своих голов до 931.

«Ребята, давайте наслаждаться моментом, настоящим. Я не преследую цель забить 1000 голов. Если это произойдет, то прекрасно, если нет, то нет. Настоящий момент — это самая особенная вещь, а не то, что может произойти, понимаете», — приводит слова Роналду пресс-служба саудовской про-лиги.

На клубном уровне форвард также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Ранее появилась информация о том, что Роналду летом может вернуться в мадридский клуб.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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