Роналду признался, что не ставит перед собой цель забить 1000 голов за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как относится к тому, что может достигнуть отметки в 1000 мячей за карьеру.

В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (3:1), который прошел 4 апреля, 40-летний португалец оформил дубль и довел число своих голов до 931.

«Ребята, давайте наслаждаться моментом, настоящим. Я не преследую цель забить 1000 голов. Если это произойдет, то прекрасно, если нет, то нет. Настоящий момент — это самая особенная вещь, а не то, что может произойти, понимаете», — приводит слова Роналду пресс-служба саудовской про-лиги.

На клубном уровне форвард также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Ранее появилась информация о том, что Роналду летом может вернуться в мадридский клуб.