Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока в 2024 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2024 года. Португалец побеждает в этой номинации второй год подряд.

На награду также претендовали Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Каку («Аль-Айн») и Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

В 2024 году 39-летний Роналду забил 35 голов в 31 матче за «Аль-Наср». Он выступает за саудовский клуб с января 2023-го.