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Сегодня, 19:23

Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока в 2024 году

Алина Савинова
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2024 года. Португалец побеждает в этой номинации второй год подряд.

На награду также претендовали Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Каку («Аль-Айн») и Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

В 2024 году 39-летний Роналду забил 35 голов в 31 матче за «Аль-Наср». Он выступает за саудовский клуб с января 2023-го.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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