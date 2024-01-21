Роналду: «Профессионалы знают, как трудно забивать голы — будь то в Саудовской Аравии, Италии, Испании или Португалии»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что забил 54 гола за 2023 год.

«Кто-то скажет, что эти мячи было легче забить, потому что я в Саудовской Аравии. Но футбольные профессионалы знают, как трудно забивать голы — будь то в Саудовской Аравии, Италии, Испании или Португалии. Гол есть гол. Я горжусь тем, что обошелся Холанна, Мбаппе и Кейна», — сказал нападающий в интервью Record.

На счету 38-летнего португальца 54 гола в 59 матчах в 2023 году. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 50 мячей, у Харри Кейна («Бавария») и Килиана Мбаппе («ПСЖ») по 52 гола.

На церемонии Globe Soccer Awards 19 января португалец получил три награды. Ему вручили приз имени Марадоны, как лучшему бомбардиру 2023 года, также он победил в номинациях «Лучший игрок Ближнего Востока» и «Любимый игрок фанатов».