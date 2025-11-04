Роналду рассказал, что его самой дорогой в жизни покупкой стал самолет

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей самой дорогой в жизни покупке.

В октябре издание Bloomberg сообщило, что португалец стал первым футболистом со статусом долларового миллиардера. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов.

«Самая дорогая покупка — самолет. Он у меня уже 13 лет, год назад я его поменял. Так что да, это немного дорого. У меня модель Global Express», — сказал футболист в интервью журналисту Пирсу Моргану.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы. В разные годы своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг», а в январе 2023-го присоединился к «Аль-Насру».