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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:45

Роналду рассказал, что является ключом к длительной карьере в футболе

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, за счет чего можно построить долгую карьеру в футболе. Португалец отметил важность таланта и усердной работы.

«Талант без труда — ничто, как и работа без таланта. Они должны работать вместе и одновременно. У меня есть и то, и то. Не могу сказать, что одного у меня больше, чем другого. Маленькие детали всегда будут иметь значение. Стабильность — самое сложное. Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно. Дисциплина — самое сложное», — сказал Роналду в подкасте WHOOP.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». В январе 2023 года португалец подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Форвард пять раз стал обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы». За сборную Португалии футболист провел 206 матчей и забил 128 голов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kbKldiDOgEE
Криштиану Роналду
Футбол
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