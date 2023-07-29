Роналду разозлился на оператора после матча за «Аль-Наср»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен матчем Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба» (0:0).

По окончании встречи 38-летний португалец возмущенно покинул поле, а также разозлился на оператора, который снимал его вблизи. Форвард брызнул в сторону оператора водой и попросил его снимать других игроков.

Для Роналду это пятый матч подряд без забитого гола.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с зимы 2023 года. На его счету 14 голов и 2 результативные передачи в 20 матчах за клуб из Саудовской Аравии.