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Сегодня, 10:55

Роналду тренируется вместе с «Аль-Насром» и готов вернуться на поле после вирусной инфекции

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото соцсети
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях фотографии с тренировки с командой, намекнув на скорое возвращение на поле.

«Усердно работаю», — написал форвард.

Криштиану Роналду на тренировке «Аль-Насра».
Фото соцсети

Ранее 39-летний футболист пропустил матч 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии против «Аль-Хаза» (2:1). Главный тренер команды Стефано Пиоли решил предоставить отдых нападающему, у португальца была выявлена вирусная инфекция.

В этом сезоне Роналду провел 6 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 5 голами и двумя результативными передачами.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср

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