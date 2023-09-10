Роналду выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Марокко

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко, которое про произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.
Сообщалось, что отель нападающего в Марракеше бесплатно принял пострадавших от стихийного бедствия.
«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате землетрясения в Марокко. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время», — написал Роналду в социальной сети.
Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.