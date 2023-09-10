Роналду выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Марокко

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко, которое про произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.

Сообщалось, что отель нападающего в Марракеше бесплатно принял пострадавших от стихийного бедствия.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате землетрясения в Марокко. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время», — написал Роналду в социальной сети.