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Саудовская Аравия

Сегодня, 09:50

Роналду выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Марокко

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко, которое про произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.

Сообщалось, что отель нападающего в Марракеше бесплатно принял пострадавших от стихийного бедствия.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате землетрясения в Марокко. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время», — написал Роналду в социальной сети.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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