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Саудовская Аравия

Сегодня, 23:04

Роналду забил 53-й мяч в 2023 году и обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров

Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года
Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года.

Португальский футболист забил 52 и 53-й мячи в этому году, оформив дубль в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2).

38-летний Роналду обошел в гонке бомбардиров года в мире форварда «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Гарри Кейном из «Баварии», у которых по 52 гола. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром года, так как парижане и мюнхенцы больше не проведут игр в 2023 году.

Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
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