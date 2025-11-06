Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии лучше чемпионатов Португалии и Франции»

6 ноября, 19:48
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.
«Чемпионат Саудовской Аравии намного лучше, чем чемпионат Португалии, а также лучше, чем Лига 1, потому что это только ПСЖ», — сказал футболист в интервью Пирсу Моргану.
Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. За это время на счету 40-летнего португальца 115 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 102 голами и 21 результативной передачей.
Saiga-спринтер
Придурь бриолиновая на тугрики саудитские лижет пятни шейхов.
06.11.2025
За спорт!
А чемпионат Саудовской Аравии это только Роналду
06.11.2025
Bes10
Петушка понесло
06.11.2025
serkonol
глупость сказал, но бабло рулит
06.11.2025