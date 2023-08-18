Сегодня, 11:25
С 17 по 19 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени Саудовской Про лиги.
17 августа. «Дамак» — «Эр-Рияд» — (2:2)
17 августа. «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли — (1:3)
18 августа. 18.00. «Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех»
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18 августа. 21.00. «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак»
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18 августа. 21.00. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
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18 августа. 21.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Шабаб»
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19 августа. 18.00. «Абха» — «Аль-Раед»
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19 августа. 21.00. «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха»
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19 августа. 21.00. «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи»
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