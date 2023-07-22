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Саудовская Аравия

Сегодня, 13:00

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP
Футболист Эдуар Менди.
Эдуар Менди.
Фото AFP
Футболист Рубен Невеш.
Рубен Невеш.
Фото AFP
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото Reuters
Футболист Нголо Канте.
Нголо Канте.
Фото AFP
Футболист Эвер Банега.
Эвер Банега.
Фото Global Look Press
Футболист Марсело Брозович.
Марсело Брозович.
Фото AFP
Футболист Кристиан Тельо.
Кристиан Тельо.
Фото Global Look Press
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Основная информация о чемпионате Saudi Professional League (SPL) 2023 / 2024.

Формат SPL: состав команд

В апреле 2022-го Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила об увеличении премьер-лиги до 18 участников, начиная с сезона 2023 / 2024. Ранее высший дивизион представляло 16 клубов.

В новом сезоне в Саудовской Про лиге будут выступать 14 лучших команд сезона 2022 / 23 и еще 4 из первого дивизиона Саудовской Аравии.

Клубы чемпионата Саудовской Аравии по футболу в сезоне 2023 / 24 (SPL)

Турнир в Саудовской Аравии проводится по круговой системе. Каждая команда сыграет по 34 матча (17 дома и 17 на выезде). Два лучших коллектива квалифицируются в групповой турнир Лиги чемпионов АФК. Три худших команды вылетают в первый дивизион.

По ходу сезона клубы Саудовской Аравии могут зарегистрировать в общей сложности восемь легионеров.

Когда начинается и заканчивается чемпионат Саудовской Аравии

Саудовская Про лига 2023 / 24 начнется 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024 года. Этот сезон станет 48-м по счету в Саудовской Аравии.

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

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Календарь матчей чемпионат Саудовской Аравии 2023

1-й тур

11 августа, пятница (время — мск)

21.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм»

12 августа, суббота

18.00. «Аль-Таи» — «Дамак»

21.00. «Аль-Фейха — «Аль-Халидж»

13 августа, воскресенье

21.00. «Эр-Рияд» — «Аль-Вахда»

21.00. «Аль-Фатех» — «Аль-Таавун»

14 августа, понедельник

18.00. «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад»

18.00. «Абха» — «Аль-Хиляль»

21.00. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»

21.00. «Аль-Шабаб» — «Аль-Охдуд»

2-й тур

17 августа, четверг

18.00. «Дамак» — «Эр-Рияд»

21.00. «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли»

18 августа, пятница

18.00. «Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех»

21.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Шабаб»

21.00. «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак»

21.00. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»

19 августа, суббота

18.00. «Абха» — «Аль-Раед»

21.00. «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха»

21.00. «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи»

3-й тур

24 августа, понедельник

18.00. «Аль-Таи» — «Аль-Вахда»

21.00. «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль»

21.00. «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж»

21.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд»

21.00. «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад»

25 августа, вторник

18.00. «Аль-Фейха» — «Аль-Хазм»

21.00. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»

21.00. «Аль-Таавун» — «Абха»

21.00. «Аль-Шабаб» — «Дамак»

Последние матчи чемпионата Саудовской Аравии 2023 / 24

34-й тур

27 мая, понедельник

20.00. «Дамак» — «Аль-Раед»

20.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Фейха»

20.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»

20.00. «Аль-Халидж» — «Эр-Рияд»

20.00. «Аль-Хазм» — «Абха»

20.00. «Аль-Шабаб» — «Аль-Фатех»

20.00. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

20.00. «Аль-Таи» — «Аль-Охдуд»

20.00. «Аль-Таавун» — «Аль-Иттифак»

Звезды, выступающие в Саудовской Аравии

  • Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP
Футболист Эдуар Менди.
Эдуар Менди.
Фото AFP
Футболист Рубен Невеш.
Рубен Невеш.
Фото AFP
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото Reuters
Футболист Нголо Канте.
Нголо Канте.
Фото AFP
Футболист Эвер Банега.
Эвер Банега.
Фото Global Look Press
Футболист Марсело Брозович.
Марсело Брозович.
Фото AFP
Футболист Кристиан Тельо.
Кристиан Тельо.
Фото Global Look Press

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/saudovskaya-araviya/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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