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Саудовская Аравия

Сегодня, 18:33

Саудовские клубы интересуются голкипером де Хеа

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский голкипер Давид де Хеа может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, представители двух саудовских команд связались с агентами испанского вратаря.

На данный момент де Хеа доступен на трансферном рынке как свободный агент.

Голкипер выступал за «красных дьяволов» с 2011 года. Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. В общей сложности 32-летний испанец провел за английский клуб 545 матчей.

На его счету 8 трофеев с «МЮ»: золото АПЛ-2012/13, Кубок Англии-2015/16, два трофея Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победа в Лиге Европы-2016/17.

Давид де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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