Сборная Саудовской Аравии объявила об отставке Манчини

Итальянец Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

«Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии и тренер национальной сборной Роберто Манчини сегодня достигли совместного соглашение о прекращении отношений», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 59-летнему специалисту выплатят компенсацию от 25 до 30 миллионов евро.

Манчини возглавлял сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.