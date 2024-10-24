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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:28

Сборная Саудовской Аравии объявила об отставке Манчини

Руслан Минаев
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
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Итальянец Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

«Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии и тренер национальной сборной Роберто Манчини сегодня достигли совместного соглашение о прекращении отношений», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 59-летнему специалисту выплатят компенсацию от 25 до 30 миллионов евро.

Манчини возглавлял сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.

Роберто Манчини
Сборная Саудовской Аравии по футболу

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