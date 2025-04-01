Sky Sports: Роналду летом может вернуться в «Реал»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Реал» этим летом, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, 40-летний футболист хочет выступить на клубном чемпионате мира-2025, на который саудовский клуб не смог квалифицироваться, поэтому рассматривает вариант с подписанием краткосрочного контракта с «Реалом». ФИФА откроет специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, и у португальца будет возможность подписать соглашение со сливочными на один турнир.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце 2022 года. Его контракт с саудовцами рассчитан до июня 2025-го.

За «Реал» форвард выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал клубный чемпионат мира.