Стало известно, сколько клубам Саудовской Аравии выделили на трансферы

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Правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам около 20 миллиардов евро на трансферы игроков до 2030 года, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Вчера, 24 июля, стало известно, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» купить форварда Килиана Мбаппе за 300 миллионов евро. В контракте француза будет прописана зарплата в размере 700 миллионов евро в год и уход в 2024 году в «Реал».
Сообщалось, что парижане приняли это предложение.
По данным источника, государственное финансирование футбольных трансферов осуществляется по линии Министерства спорта Саудовской Аравии.