Стефано Пиоли в ближайшее время возглавит «Аль-Наср»

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли возглавит «Аль-Наср», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент 58-летний итальянец летит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что специалисту предлошили соглашение до конца июня 2026 года с зарплатой около 8 миллионов евро в год.

Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 года по май 2024 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии в сезоне-2021/22.

«Аль-Наср» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии-2024/25. 17 сентября клуб отправил в отставку Луиша Каштру, который работал с командой с июля 2023 года.