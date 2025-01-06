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Саудовская Аравия

Сегодня, 09:47

TeamTalk: Роналду выбирает между тремя вариантами своего будущего

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выбирает один из трех вариантов своего будущего, сообщает TeamTalk.

По информации источника, 39-летний португалец может продлить контракт с «Аль-Насром», истекающий в конце июня этого года. Также он задумывается над возможным возвращением в Португалию. Кроме того, существует вариант, при котором Роналду завершит карьеру.

Нападающий выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ранее Роналду играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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