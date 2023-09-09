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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:08

Директор саудовской лиги — о том, что игроки переходят ради денег: «Экономический стимул есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало высказался о том, что игроки переходят в лигу ради денег.

«Точно так же, как и у банкиров, журналистов, юристов, экспертов в медицине и у футболистов из небольших стран, переходивших в АПЛ или в серию А в 90-х, прогресс всегда начинается с определенного экономического преимущества. Мы можем сделать разумный вывод, что существование высокого экономического вознаграждения означает высокие амбиции. Это означает, что будет работа и в других областях. Качество лиги будет отличным, инфраструктура будет хорошей, за семьями игроков присмотрят.

Все эти вещи идут рука об руку. Это не ситуация типа «бери деньги и играй в грязной яме». Это не то. Экономический стимул есть, но большинство футболистов вдохновляет возможность сделать нечто особенное и уникальное», — приводит слова Эменало Sky Sports.

 
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Ранее СМИ сообщали, что правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.

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