Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 02:54

Терим может возглавить «Аль-Шабаб»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фатих Терим.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Новым главным тренером «Аль-Шабаба» в ближайшее время станет турецкий специалист Фатих Терим, сообщит в соцсети X журналист Бен Джейкобс.

70-летний турок с мая этого года находится без работы после того, как покинул «Панатинаикос».

Ранее Терим тренировал «Галатасарай», сборную Турции, «Фиорентину», «Милан», «Гезтепе» и «Анкарагюджю», Он работает тренером с 1987 года.

После 13 туров «Аль-Шабаб» с 23 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

18 декабря португалец Витор Перейра покинул пост главного тренера «Аль-Шабаба» ради работы в «Вулверхэмптоне».

Футбол
Фатих Терим
Читайте также
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Главное
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Во Франции сообщили о нарушении движения поездов из-за самоубийства машиниста
ЦБ намерен отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя