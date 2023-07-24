Топ-5 дорогих трансферов в истории лиги Саудовской Аравии

Летнее трансферное окно 2023 года богато на дорогие покупки в истории Про-лиги Саудовской Аравии. При этом новости обновляются каждый день.

«Аль-Хиляль» близок к подписанию форварда «Зенита» Малкома. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Информацию о переходе подтвердил президент сине-бело-голубых Александр Медведев.

Команда из Эр-Рияда также планирует приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сумма трансфера в случае его осуществления может стать рекордной — 300 миллионов евро.

При этом официально эти сделки еще не оформлены, а игроки не согласовали или не подписали контракты. На текущий момент 5 рекордных приобретений клубов Саудовской Аравсии выглядят следующим образом.

Рубен Невеш

Фото Global Look Press

Пока самой дорогой сделкой лиги считается трансфер португальского полузащитника Рубена Невеша. Сумма перехода из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль» составила 55 миллионов евро.

Сергей Милинкович-Савич

Фото Global Look Press

Вторую строчку по стоимости занимает хавбек Сергей Милинкович-Савич. За 28-летнего серба «Аль-Хиляль» заплатил «Лацио» 40 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан на три года.

Жота

Фото AFP

«Аль-Иттихад» приобрел португальского вингера Жоту у «Селтика» за 29,1 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года. 24-летний игрок провел за шотландский клуб 83 матча, в которых забил 28 мячей и отдал 26 голевых передач.

Секо Фофана

Фото AFP

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана перешел в «Аль-Наср» за 25 миллионов евро. Контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2026 года. Француз в сезоне-2022/23 провел за «Ланс» 39 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

Калиду Кулибали

Фото AFP

«Челси» продал защитника Калиду Кулибали «Аль-Хилялю» за 23 миллионов евро. Футболист пообещал все деньги, которые он будет получать в новой команде, отправить на благотворительность в родной Сенегал. В сезоне-2022/23 футболист сыграл за лондонский клуб 32 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.