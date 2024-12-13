Transfermarkt: стоимость Роналду снизилась с 15 до 12 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Стоимость форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду снизилась с 15 до 12 миллионов евро. Выше 39-летнего португальца оцениваются 19 игроков чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Самым дорогим игроком лиги является полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби — 35 миллионов евро.

Также в лидерах защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан (28), хавбек «Аль-Хиляля» Рубен Невеш (28), форвард «Аль-Ахли» Айван Тони (28), экс-футболист «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль» (25), и его одноклубник Александр Митрович (25).