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Тренер «Аль-Хиляля: «Неймар не включен в заявку на вторую часть сезона. Он больше не может играть на привычном уровне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что форвард команды Неймар не сыграет за нее во второй части сезона чемпионата Саудовской Аравии.

«Неймар не будет включен в заявку на чемпионат. Он может принять участие в Лиге чемпионов Азии. Когда он собирался вернуться, он снова получил травму. Он игрок, который не оставляет сомнений, игрок мирового уровня. Но правда в том, что физически Неймар больше не может играть на привычном уровне. К сожалению, для него все стало тяжело.

У него все еще есть контракт с «Аль-Хилялем». Возможно, ему еще предстоит решить свое будущее. Это зависит от руководства. Я ничего не знаю о будущем Неймара», — приводит слова Жезуша FootMercato.

32-летний бразилец провел два матча в текущем сезоне, сыграв в общей сложности 42 минуты. С ноября он восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Ранее форвард также выступал за «Барселону» и «Сантос».

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
Жорже Жезуш
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