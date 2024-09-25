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Сегодня, 16:24

Тренер «Аль-Хиляля» заявил, что Неймар не вернется на поле до конца года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш рассказал о восстановлении от травмы нападающего команды Неймара.

«Неймар — очень важный игрок не только для «Аль-Хиляля», но и для лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы снова оценим его состояние в январе», — приводит слова Жезуша Goal.

32-летний бразилец с октября 2023 года не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В начале ноября Неймар успешно перенес операцию, а в июле 2024-го вернулся в расположение клуба и начал тренировки в спортивном зале.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
Жорже Жезуш

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