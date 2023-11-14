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Саудовская Аравия

14 ноября, 23:21

Журналист Аль-Харби: УЕФА может пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов

Руслан Минаев
Криштиану Роналду и Талиска.
Фото AFP
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УЕФА рассматривает вариант с приглашением «Аль-Насра» для участия в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

«УЕФА намерен направить приглашение клубу «Аль-Наср» для участия в Лиге чемпионов в 2024 году, поскольку он является одним из трех самых популярных футбольных клубов и имеет большую популярность на европейском континенте», — заявил журналист Али Аль-Харби в соцсети X.

16 августа Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport сообщал, что клубы Саудовской Аравии хотят получать wild-card для участия в европейской Лиге чемпионов.

19 августа Foot Mercato отметил, что в УЕФА опровергли возможность клубов из Саудовской Аравии выступать в ЛЧ.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аль-Наср
УЕФА
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