В агентстве Роналду исключили возможный переход португальца в РПЛ

В агентстве Gestifute, главой которого является известный португальский агент Жорже Мендеш, ответили на вопрос о возможности перехода форварда «Аль-Насра» в один из клубов чемпионата России.

«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», — передает слова представителя агентства Metaratings.ru.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне португалец провел четыре матча в Про-лиге, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.