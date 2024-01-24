В ближайшее время определится будущее Бензема в «Аль-Иттихад»

Нападающий Карим Бензема может покинуть «Аль-Иттихад» в ближайшее время. Сегодня, 24 января, футболист должен встретиться с руководством команды, чтобы обсудить его карьеру.

По данным Marca, именно эта встреча определит будущее 36-летнего Бензема.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Лион» или «Челси». «Аль-Иттихад» в свою очередь информировал о намерении отпустить форварда в аренду.

Бензема — воспитанник «Лиона», в июле 2009 года он ушел из команды в «Реал», а в июле 2023 года отправился в «Аль-Иттихад».

Форвард провел 20 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.