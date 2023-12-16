В Саудовской Аравии заявили, что ждут приезда французского форварда Мбаппе в любой момент

Директор Саудовской профессиональной футбольной лиги Майкл Эменало ответил на вопрос о шансах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе попасть в один из клубов страны.

«С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, какой выбор он хочет сделать. Наша позиция предельно ясна: любой игрок такого калибра знает, как нас найти. Если возникнет хоть какой-то интерес у Мбаппе к тому, чтобы стать частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не сможем отвергнуть эту возможность. Он мой любимый футболист», — приводит Marca слова Эменало.

Летом сообщалось, что Мбаппе хотел приобрести «Аль-Хиляль», который был готов предложить футболисту контракт с зарплатой в 700 миллионов евро в год. Однако футболист отказался от переговоров с представителями саудовского клуба.

В декабре появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился 2 результативными передачами.