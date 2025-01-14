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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:45

В Саудовской Аравии заявилии о намерении Салаха перейти в клуб из этой страны

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах твердо решил покинуть клуб и хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии, утверждают в Федерации спортивных СМИ ближневосточной страны.

Как сообщает источник, 32-летний египтянин заключил соглашение с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии о том, что по окочании нынешнего сезона перейдет в одну из команд чемпионата страны в качестве свободного агента. Фонду принадлежат 4 ведущих саудовских клуба — «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Нападающий уже принял предложение, но до сих пор не знает, за какую из команд будет играть, потому что в Саудовской Аравии хотят дождаться окончательного завершения сделки.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, выиграв с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов и ряд других трофеев. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне форвард забил 21 гол и сделал 17 голевых передач в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

Мохамед Салах. Салах прощается с «Ливерпулем», «Пари НН» интересуется спартаковцем Игнатовым, а «Реал» — Александром-Арнолдом

Мохамед Салах
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
ФК Ливерпуль
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