Вейга после поражения от «Аль-Насра» ждал Роналду у раздевалки ради фотографии

Нападающий «Аль-Ахли» Габри Вейга после поражения от «Аль-Насра» (3:4) в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии ждал у раздевалки соперника, чтобы сфотографироваться с форвардом Криштиану Роналду.

В социальных сетях появилось видео, на котором 21-летний испанец ожидает у двери из раздевалки, пока игрок выйдет для фотографирования. В этом матче португальская звезда оформил дубль.

«Аль-Наср» набрал 15 очков и поднялся на 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» занимает 6-ю строчку.