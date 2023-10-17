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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:08

Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов рассказал о перепалке с Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Насром» (1:3).

«Роналду немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошел сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть», — приводит слова Ятимова «Чемпионат».

Матч прошел 2 октября. В этой встречи Роналду забил один мяч.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5282644-vratar-istiklola-s-ronaldu-nachal-rugatsya-po-russki-no-vspomnil-chto-on-ne-ponimaet.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Истиклол
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