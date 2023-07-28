Яйссле, которого отстранили от работы с «Зальцбургом», возглавил «Аль-Ахли»

Немец Маттиас Яйссле стал главным тренером «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

35-летний специалист подписал трехлетний контракт с саудовским клубом.

Последним местом работы Яйссле был «Зальцбург», который он тренировал с 2021 года. 28 июля австрийский клуб объявил об отстранении специалиста от работы в связи с переговорами с «Аль-Ахли».

В летнее трансферное окно «Аль-Ахли» подписал экс-голкипера «Челси» Эдуара Менди, бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино и экс-полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.