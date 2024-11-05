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Сегодня, 01:42

Жезуш — о травме Неймара: «Знал, что это может случиться снова»

Жорже Жезуш.
Фото Reuters
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал повреждение нападающего команды Неймара в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Бразильский форвард вышел на поле на 58-й минуте встречи, а спустя 29 минут был заменен после того, как получил повреждение.

«Я не внес Неймара в заявку на чемпионат, потому что знал, что это может случиться снова. Это не простая травма», — цитирует Жезуша Central do Arabao.

Этот матч был вторым для Неймара после восстановления от разрыва передней крестообразной связки колена, который он получил в октябре 2023 года.

Неймар. Неймар травмировался во втором матче после годичной паузы. На этот раз повреждение бразильца не такое серьезное
Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
Жорже Жезуш

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