Жезуш — о травме Неймара: «Знал, что это может случиться снова»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал повреждение нападающего команды Неймара в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Бразильский форвард вышел на поле на 58-й минуте встречи, а спустя 29 минут был заменен после того, как получил повреждение.

«Я не внес Неймара в заявку на чемпионат, потому что знал, что это может случиться снова. Это не простая травма», — цитирует Жезуша Central do Arabao.

Этот матч был вторым для Неймара после восстановления от разрыва передней крестообразной связки колена, который он получил в октябре 2023 года.