Журналист Морган анонсировал большое интервью с Роналду: «Самое откровенное и без цензуры»

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган анонсировал большое интервью с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«На следующей неделе... Криштиану Роналду без цензуры. Самое личное и откровенное интервью в его жизни», — написал Морган в соцсети X, выложив фото с португальцем.

В 2022 году Роналду, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал скандальное интервью Моргану, в котором, в частности, раскритиковал тренера Эрика тен Хага, который возглавлял «манкунианцев». После этого «МЮ» расторг контракт с Роналду.