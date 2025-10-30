Видео
30 октября, 19:28

Журналист Морган анонсировал большое интервью с Роналду: «Самое откровенное и без цензуры»

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган анонсировал большое интервью с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«На следующей неделе... Криштиану Роналду без цензуры. Самое личное и откровенное интервью в его жизни», — написал Морган в соцсети X, выложив фото с португальцем.

Криштиану Роналду.«Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях

В 2022 году Роналду, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал скандальное интервью Моргану, в котором, в частности, раскритиковал тренера Эрика тен Хага, который возглавлял «манкунианцев». После этого «МЮ» расторг контракт с Роналду.

5

  • spartsmen

    Фанатам криськи не страшно узнать самое откровенное о сокровенном? Хотя кого они обманывают: опять будет елей, бриолин, лак и проклятия Тен хагу :grin::grin::grin:

    30.10.2025

  • DemolisherAjax

    С 2021 по 2022 год снова играл в МЮ,провел 40 матчей,ты спал в это время? :)

    30.10.2025

  • Gordon

    Роналдин холоп продолжает отрабатывать на хозяина :)

    30.10.2025

  • Санников Санников

    а когда он обратно в МЮ успел вернуться?

    30.10.2025

  • Candramelekh II

    Лучший

    30.10.2025

