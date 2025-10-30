Журналист Морган анонсировал большое интервью с Роналду: «Самое откровенное и без цензуры»

30 октября, 19:28
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган анонсировал большое интервью с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«На следующей неделе... Криштиану Роналду без цензуры. Самое личное и откровенное интервью в его жизни», — написал Морган в соцсети X, выложив фото с португальцем.
В 2022 году Роналду, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал скандальное интервью Моргану, в котором, в частности, раскритиковал тренера Эрика тен Хага, который возглавлял «манкунианцев». После этого «МЮ» расторг контракт с Роналду.
spartsmen
Фанатам криськи не страшно узнать самое откровенное о сокровенном? Хотя кого они обманывают: опять будет елей, бриолин, лак и проклятия Тен хагу :grin::grin::grin:
30.10.2025
DemolisherAjax
С 2021 по 2022 год снова играл в МЮ,провел 40 матчей,ты спал в это время? :)
30.10.2025
Gordon
Роналдин холоп продолжает отрабатывать на хозяина :)
30.10.2025
Санников Санников
а когда он обратно в МЮ успел вернуться?
30.10.2025
Candramelekh II
Лучший
30.10.2025