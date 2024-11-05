Неймар травмировался во втором матче после годичной паузы. На этот раз повреждение бразильца не такое серьезное

Фатальное невезение.

Неймар получил повреждение во втором матче после годичного восстановления от разрыва крестообразной связки и мениска. В конце игры Лиги чемпионов АФК против иранского «Эстегляля» (3:0) бразилец, хромая, покинул поле.

Как он травмировался на этот раз

Неймар появился на поле на 58-й минуте, до этого он вышел на замену в матче против «Аль-Айна» — это было его первое появление после годичного восстановления, тренер Жорже Жезуш доверил ему 13 минут. Против «Эстегляля» бразильцу выделили более получаса: он подменил Абдуллу аль-Хамдана. Однако ближе к финальному свистку менять пришлось самого нападающего.

Бразилец ворвался в штрафную под передачу партнера — в попытке обработать мяч резко задрал правую ногу и тут же почувствовал боль. Скорее всего, Неймар получил мышечное повреждение: после неудачного движения он сразу же захромал и несколько раз взялся за заднюю поверхность бедра. Нападающий попросил замену: на 87-й минуте вместо него появился Мохаммед аль-Кахтани. Форвард покинул поле самостоятельно.

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Возможно поторопился с возвращением

Есть мнение, что бразилец поторопился с возвращением. После первого выхода на поле за «Аль-Хиляль» главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор не включил его в список на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Венесуэлы и Уругвая. Специалист сказал, что Неймар еще недостаточно готов к таким нагрузкам.

«Мы решили не торопить события. Он практически полностью выздоровел, но провел на поле всего несколько минут, что сильно повлияло на решение. Мы должны уважать процессы внутри его клуба. Игрок такого уровня всегда имеет возможность быть в сборной. Нам важно это понимать, несмотря на то, что сейчас он не полностью готов», — приводит слова тренера ESPN.

Что за травма была у Неймара до этого

Бразилец не играл с октября 2023-го — тогда он повредил колено в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Уругвая. Форвард порвал крестообразные связки и мениск, а главный врач сборной Родриго Ласмар говорил, что это самая серьезная травма в карьере футболиста, хотя к тому времени он немало раз оказывался на больничном.

Неймар анонсировал возвращение в игру эмоциональным видео на YouTube-канале своей маркетинговой компании NR Sports. «Я жил невероятным моментом в своей жизни — мой переход в «Аль-Хиляль», рождение дочери... Все шло к тому, чтобы я провел грандиозный год, но потом случилось это (травма. — Прим. «СЭ»).

Помню момент, как получил травму. Я почувствовал огромную боль. Сразу понял, что это серьезно. Больше всего мне нравится играть в футбол. Каждый день вдали от поля — страдание для меня, это то, что причиняет мне боль больше всего, то, что заставляет меня страдать. Я возвращался после каждой травмы и никогда — на полпути. Хочу продолжить писать историю», — сказал Неймар в ролике.