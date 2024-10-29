Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка

У португальца совсем мало титулов в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду вновь не сможет добавить в свою копилку трофеев Кубок короля Саудовской Аравии. В прошлом сезоне его «Аль-Наср» в финале уступил «Аль-Хилялю» (1:1, пенальти 4:5), в позапрошлом — остановился на стадии 1/2 финала, потерпев поражение от «Аль-Вахды» (0:1), а сейчас вылетел от «Аль-Таавуна» в 1/8 финала. И 39-летний португалец не смог спасти команду в самый ответственный момент встречи.

Что произошло

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Аль-Таавуна» — автором единственного гола стал полузащитник Флавио. Роналду отыграл матч целиком и мог сравнять счет на 6-й компенсированной минуте второго тайма, но не сумел реализовать пенальти, пробив на силу. Удар получился неточным — мяч пролетел выше перекладины.

Плохая статистика

Мы привыкли, что Криштиану берет трофей за трофеем и устанавливает рекорд за рекордом, однако в Саудовской Аравии дела у него идут не очень. Это восьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.

Португалец ни разу не побеждал с командой в чемпионате Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии, Кубке короля или Суперкубке. После трансфера нападающего «Аль-Наср» выиграл лишь один титул — клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским соревнованием.

Как Роналду выступает в этом сезоне

В активе Криштиану 11 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 результативные передачи. «Аль-Наср» идет на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии, уступая три очка «Аль-Иттихаду» и шесть — «Аль-Хилялю».

С 18 сентября команду из Эр-Рияда возглавляет бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли. При нем «Аль-Наср» сыграл девять встреч, одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.