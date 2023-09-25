Чемпионат Саудовской Аравии — не только звезды и большие деньги, но и оригинальные идеи

Все не так плохо...

Криштиану Роналду, Садьо Мане, Неймар, Карим Бензема, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Малком, Роберту Фирмину, Рияд Махрез... Вот далеко не полный список футболистов, которые этим летом перебрались в чемпионат Саудовской Аравии. Даже при беглом взгляде ясно, что уехали: те, кому уже в силу возраста пора заканчивать и есть один, максимум два сезона, чтобы основательно заработать на пенсию (Криштиану Роналду, Бензема), те, кто в силу собственного характера не готов больше терпеть тяготы футбольной Европы и хочет вволю покарнавалить и заодно заработать (Неймар, Махрез).

А вот молодежь в Саудовскую Аравию пока не спешит, хотя к юным и перспективным интерес у саудовских шейхов тоже был. Заманить, однако, удалось лишь Габри Вейгу — действительно талантливого воспитанника «Сельты». Этот случай, конечно, многих напугал, но... Это то самое исключение, наличие которого лишь подтверждает правило.

На первый взгляд тут все ясно. Много денег, много хайпа, много звезд, но здание саудовского футбола строится на зыбучих песках и имеет хрупкий каркас. Как только деньги кончатся, все в одночасье рухнет. В конце концов, не они первые пытались построить интересную лигу за пределами Европы. Еще недавно был Китай, был даже интерес к его клубам со странными названиями, а потом проект схлопнулся, оказавшись столь же безнадежным, как «Старфилд» (провалившаяся компьютерная игра. — Прим. «СЭ»). Построить что-то внушительное не удалось и Японии, которая тоже в свое время не жалела денег на футбол. Да и американская МЛС не стала конкурентом Европе.

Так чего же ждать от Саудовской Аравии? Футбольной культуры, как и в Китае, там нет, доморощенные игроки в лучшем случае так себе. Ну, мы же это уже видели! Богатые дядьки хотят себе дорогих игрушечек. Но если раньше они удовлетворялись тем, что затаскивали на свои стадионы европейские национальные Суперкубки и тешились мыслью, что «Реал» с «Барселоной» играют именно для них, то теперь они тащат домой уже тех самых игроков, которые еще недавно были главными звездами тех самых испанских грандов.

Все так, но есть нюанс. Помимо денег в саудовский футбол было инвестировано еще и некоторое количество идей. Вовсе не факт, что они обеспечат местной премьер-лиге долгую и успешную жизнь, но, скажем прямо, не все ужасно. Я полтора месяца смотрю чемпионат Саудовской Аравии и нашел в нем немало интересного.

Карим Бензема. Фото AFP

Посмотрите на «Аль-Иттихад» и сделайте наоборот

Фронтменом саудовского шопингового безумия выступал, конечно, действующий чемпион страны «Аль-Иттихад» из Джидды. Этим летом его щедрые хозяева затащили в аравийские пески Фабиньо, Н'Голо Канте и Карима Бензема. Но и этого им показалось мало. Вплоть до середины сентября «Аль-Иттихад» бился за Салаха. «Ливерпуль» получал одно космическое предложение за другим, торги дошли до суммы в двести с лишним миллионов евро, но из Англии пришел твердый отказ, и «Аль-Иттихад» решил подождать полгода-год, чтобы вернуться с новым предложением по египтянину.

Проблема тут вот в чем. В Саудовской Аравии есть лимит на легионеров. Не жесткий, однако больше восьми иностранцев в заявке на сезон иметь нельзя. Торги за Салаха шли в тот момент, когда все слоты на легионеров уже были заполнены. То есть кого-то непременно пришлось бы отзаявлять. Получив от ворот поворот от «Ливерпуля», «Аль-Иттихад» внезапно прислушался к гласу разума. Разум говорил голосом главного тренера. Нуну Эшпириту Санту просил защитника, способного выполнить подкат и при этом выбить у соперника мяч, а не землю из-под ног. И просил не зря. Оборона «Аль-Иттихада» не прошла проверку Митровичем. 1 сентября серб ее просто разорвал, сделав за матч 3+1. Оборона «Аль-Иттихада», надо отдать ей должное, этому не мешала. Совсем...

Но вернемся к лимиту. Поняв, что Салаха они не получат, боссы «Аль-Иттихада» 7 сентября купили у «Бетиса» бразильского защитника Луиса Фелипе, который действительно умеет делать ювелирные подкаты. Ради этого пришлось отзаявить португальца Жоту, за которого за два месяца до этого заплатили «Селтику» тридцать миллионов. И этот парень немало играл — успел провести все пять матчей и забить гол.

Другой пример, которому не стоит следовать: судьба капитанской повязки. Ее отдали Кариму Бензема едва ли не у трапа самолета, который привез его в Саудовскую Аравию. И это не очень хорошо по отношению к своим же ветеранам. В клубе есть заслуженные игроки. Да, смешно в этом контексте упоминать Омара Хаусауи, но у него больше сотни матчей за «Иттихад», он авторитетен среди партнеров. Есть марокканец Амдалла и бразилец Ромариньо (нет, он не сын Ромарио), которые привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. «Золотого мяча» у них нет, но есть заслуги перед «Аль-Иттихадом». Бензема этим похвастаться не может.

Малком и Неймар. Фото Reuters

Саудовская Аравия здорового человека

По иному пути идет столичный «Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб страны. Денег у него не меньше, чем у «Аль-Иттихада», но распоряжается он ими умнее. «Аль-Хиляль» сначала пригласил тренера и уже потом отправился на шопинг в Европу. Специалиста, кстати, не тривиального. Не Моуринью, не Аллегри, а Жорже Жезуша — человека не хайпового. В свое время выиграв все что можно в Португалии, Жезуш отправился не в Англию, как многие его соотечественники, а в Бразилию, где построил очень мощный «Фламенго». С ним Жезуш взял чемпионат страны и Кубок Либертадорес и едва не обыграл «Ливерпуль» в финале Клубного чемпионата мира.

Жезуш ставит умный и современный футбол. Он заставляет Малкома отрабатывать в обороне, а важнейшую роль при атаках играют крайние защитники. Яссер аль-Шахрани, Сауд Абдулхамид и Нассер аль-Довсари. Точно не суперзвезды, но в умелых руках Жезуша они растут не по дням, а по часам. И на футбол «Аль-Хиляля» приятно смотреть. Здесь приживаются передовые футбольные идеи. А еще здесь ценят тех, кто имеет заслуги перед клубом. Неймар приехал, но капитанскую повязку носит 34-летний ветеран Салман Аль-Фарадж. А когда его нет на поле — Салем Аль-Довсари, потому что он — легенда клуба и саудовского футбола. Это он забивал на чемпионате мира Аргентине и Мексике, это он пять лет назад пробовался в Испании, но не потянул основу «Вильярреала». Кому-то это может показаться смешным, только для большинства саудовских футболистов даже минута в основе клуба из ла лиги — нереальная карьерная высота.

И вот вам еще один штришок к портрету здоровой команды. В первом матче Неймара «Аль-Хиляль» топтал одну из самых беспомощных команд лиги — «Аль-Рияд». При счете 4:0 Неймар заработал пенальти. Все же помнят, что у него было в «ПСЖ» сначала с Кавани, а потом с Мбаппе из-за пенальти и штрафных. А тут есть Митрович, и он штатный пенальтист. Драки за мяч не случилось, к точке отправился Аль-Довсари.

Я прекрасно понимаю, что все эти мудреные саудовские имена мало что говорят российским болельщикам. Но представьте себе, что стареющих звезд скупают не саудовские, а российские клубы. И вот приходит Бензема в «Спартак», и капитанскую повязку снимают с рукава Джикии и передают звездному французу. Или приходит Криштиану Роналду в ЦСКА, и Акинфеев больше не капитан.

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Периклес Шемуска. Фото Getty Images

Боевые середняки

Дальше речь пойдет не об «Аль-Насре» с Роналду и не об «Аль-Ахли» с Фирмину, Махрезом и Кессье. Третьим в чемпионате сейчас идет клуб «Аль-Таавун», у которого деньги есть только на очень второсортных бразильцев. Самые заметные игроки здесь Андре Жиротто, не сдюживший французскую лигу 1, и гамбиец Муса Барроу, который силился покорить серию А, но так и не поднялся выше уровня «Болоньи». Тренер тоже под стать: пятидесятивосьмилетний бразилец с романтичным именем Периклес Шемуска за три десятка лет тренерской карьеры пережил тридцать две отставки. Да, он из тех, кого увольняют по нескольку раз в год. Зато его «Аль-Таавун» рвет и мечет, а хваленый «Аль-Наср» с Роналду был с легкостью обыгран 2:0.

В семи матчах «Аль-Таавун» использовал шесть разных схем. Самые результативные игроки — защитники. «Аль-Таавун» играет в какую-то дикую версию тотального футбола. На первый взгляд — это хаос, но хаос, во-первых, дает результат, во-вторых, за ним чрезвычайно увлекательно наблюдать.

Еще один клуб, за которым любопытно наблюдать, называется «Дхамак». И он идет третьим с конца. Не победили пока ни разу, но при скудных ресурсах команда упорно гнет свою линию. Румынский тренер Космин Контра ставит атакующий футбол и требует от футболистов игры первым номером. В минувшем туре этот скромный «Дхамак» добрый час мордовал хваленый (мной же) «Аль-Хиляль» и заставлял Малкома, Митровича и Неймара жаться к своим воротам, помогая защитникам. В итоге ничья 1:1, но она стоит иной победы, особенно когда в составе у тебя самое больше — Жорж Н'Куду, Николае Станчу и Домогой Антолич.

Песочница

Самое главное, что есть сейчас у саудовской лиги — простор для творчества. Тренеры, пусть и не самые именитые, раскрепощены и работают в свое удовольствие. Они могут позволить себе и смелые эксперименты, и дерзость, и риск. На них не давит общественное мнение, о них, судя по всему, не особенно много пишут, а потому нет ни стресса, ни цейтнота.

Еще один фактор, позволяющий всему этому процветать — судейство. Работают на матчах лиги в основном иностранцы. И они дают играть, не сажая на свисток. Саудовский футбол не производит впечатление коррумпированного. Не похоже, что богатые клубы купили все.

Я не обещаю молочных рек и кисельных берегов. Я не прогнозирую светлого будущего. Вполне вероятно, что уже через год шейхи охладеют к игрушкам или поймут, что футбол обходится слишком дорого, и попросту прикроют лавочку. Однако пока в Саудовской Аравии есть на что посмотреть. Тут немало всего любопытного и интересного, причем именно на футбольном поле.

Алексей Дурново