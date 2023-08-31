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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:45

Выиграл трофей, много забивает и попал в несколько скандалов. Как дела у Роналду в Саудовской Аравии

Артем Никулин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Неугомонный.

Криштиану Роналду этой зимой поразил всех трансфером в Саудовскую Аравию, а летом за ним подтянулись десятки топ-звезд. И это еще не предел. Теперь за арабской лигой следят миллионы зрителей. Но как дела у самого португальского короля?

Разозлился из-за упущенного MVP турнира, а болельщики хотели выслать его из страны

Сезон-2023/24 форвард начал с победы в Кубке арабских чемпионов, причем оформив дубль в финале с «Аль-Хилялем», в котором разрывает Малком. Но попутно Рон оказался в эпицентре двух скандалов.

Во-первых, Криштиану взбесил местных болельщиков в полуфинале турнира, перекрестившись после забитого мяча. По законам в стране запрещена публичная демонстрация любых религий кроме ислама. Некоторые даже просили депортировать нападающего за празднование, но до конкретного обсуждения дело не дошло.

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Во-вторых, Роналду вышел из себя на церемонии награждения в Кубке. Тогда MVP турнира присудили не ему, а Сергею Милинковичу-Савичу из «Аль-Хиляля». За весь турнир серб забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу. Криштиану пошел разбираться к организаторам и напомнил им о дубле в финале, но переиграть ситуацию уже было невозможно.

Роналду побухтел денек, а потом влетел в стартовавший чемпионат Саудовской Аравии. Первый тур он пропустил из-за плотного графика и необходимости отдохнуть: «Аль-Наср» играл уже через два дня после финала и проиграл «Аль-Иттифаку». Ко второму туру португалец был во всеоружии, но его команда вновь проиграла, а сам Криш не отличился результативными действиями.

Фото AFP

Рвет местный чемпионат, а осенью приедет в Таджикистан ради азиатской ЛЧ

Зато в последующих двух турах разозлившийся форвард как следует покуражился и оформил 5+2. Хотя без скандалов не обошлось. В матче с «Аль-Шабабом» Криш мог отметиться покером, если бы в первом тайме судья не отменил его гол после углового. Рефери посчитал, что Роналду оттолкнул соперника при прыжке и сыграл не по правилам. Когда после использования ВАР судья огорчил Роналду отменой гола, тот вскрикнул: «Всегда против меня, #####».

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Но и хет-трика Криша хватило для победы (кстати, третьего для португальца в календарном году). Теперь «Аль-Наср» на шестом месте в турнирной таблице, но отстает от лидирующих «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли» на шесть очков. А самого португальца номинировали на приз лучшему игроку месяца в чемпионате.

Фото Reuters

Попутно Роналду вновь прочувствовал дух Лиги чемпионов. Только не европейской, а азиатской: в квалификации «Аль-Наср» играл с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Сам матч завершился победой 4:2, но в первом тайме пылали настоящие страсти. Португалец разозлился, что судья не зафиксировал на нем два нарушения в штрафной: сначала после грубого столкновения с защитником, а потом после попадания мяча в руку сопернику.

Капитан «Аль-Насра» намекал на слепоту арбитра (поднес палец к глазам) и общался с ним на повышенных тонах. А после свистка на перерыв досталось бедному работнику стадиона: тот стоял у подтрибунки и хотел выхватить Криштиану ради селфи, но разъяренный форвард оттолкнул фаната.

Но, как уже сказано ранее, «Аль-Наср» одолел соперника и пробился в групповой этап азиатской ЛЧ. Жеребьевку уже провели: Роналду уготована поездка в Таджикистан, Иран и Катар. Турнир стартует в середине сентября.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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