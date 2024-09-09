В Саудовской Аравии кончились деньги на футбол? Потратили на трансферы в два раза меньше, чем год назад

Клубы из Саудовской Аравии потратили на трансферы в два раза меньше, чем год назад

Разбираемся, в чем дело.

Новость о том, что в Саудовской Аравии введен лимит на крупные футбольные сделки, вихрем пронеслась по социальным сетям, наделав немало шума. Этим летом саудовские клубы потратили на трансферы 515 миллионов евро, прошлым — более 900. Падение почти в два раза. Тот, кто к саудовской лиге изначально отнесся скептически или даже негативно, с удовольствием потирал руки. Мол, «ага, я же говорил!».

Суть новости, опубликованной AS, в том, что ближайшей зимой самые богатые саудовские клубы не смогут совершать таких покупок, как летом 2023 года. Владелец «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада», «Аль-Ахли» и «Аль-Насра» ввел строгие ограничения на покупки. Да, слово «владелец» неслучайно написано в единственном числе, ибо у четырех ведущих клубов страны он действительно один.

Так неужели в Саудовской Аравии кончилось то, без чего ее футбол невозможен — деньги? Нет, дело вовсе не в этом. Разорение королевству и его футбольной лиге не грозит. По крайней мере, до тех пор, пока существует нефть и пока человечество ею пользуется.

А я денежки люблю

Так начнем же с загадочного владельца, который на самом деле не столь и загадочен. По-английски он называется просто и незатейливо: PIF (Public Investment Fund). По-русски: Суверенный фонд Саудовской Аравии. В этот фонд уходят излишки от нефтяных доходов королевства. Контролируется он членами правящий семьи. Активами управляет кто-то из ближайших родственников короля, и именно он определяет направление инвестиций.

Иными словами, PIF — личный банк правящей фамилии, средства которого можно и нужно тратить. Среди вариантов вложений уже достаточно давно появился футбол. А одна из самых крупных покупок фонда — английский «Ньюкасл».

Но если вы представляете себе PIF как место, где сидит эдакий тупой богач, для которого покупка картины ван Гога равносильна приобретению почтовой открытки, то вы ошибаетесь. Инвестирует фонд с умом, и массовое привлечение футбольных звезд в Саудовскую Аравию было частью плана.

Состоял он в том, чтобы собрать под одной крышей четыре ведущих клуба страны, капитально усилить их составы, поднять за счет звезд интерес к чемпионату, а позже постепенно передать «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» в частные руки. Чтобы еще и конкуренция в чемпионате была серьезной, а сезон не походил на соперничество отдельных кабинетов внутри одной большой частной компании.

Первоначальный план сработал. Приезд Криштиану Роналду, Бензема и Неймара глобально поднял интерес к чемпионату и стране. Европейские вещатели стали покупать права на телетрансляции, матчи саудовской лиги прописались в пакетах у любителей футбола во многих уголках планеты. Сейчас их можно увидеть в России, Бразилии, США, Австралии, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Германии, Италии и других странах. Совокупная аудитория, которую охватывает вещание, составляет несколько миллиардов человек.

Иными словами, стартовая инвестиция вполне себе окупилась. И инвестиция немалая. Летом 2023-го саудовские клубы потратили на трансферы почти 977 миллионов евро. Это был второй результат в мире, уступили только АПЛ.

Прошел год. Большие боссы посмотрели цифры и убедились, что заплаченные деньги не растаяли в воздухе, а принесли результат. Но это не значит, что нужно срочно вбухать в футбол еще миллиард. Напротив, повод подумать над качеством.

Карим Бензема. Фото Global Look Press

А теперь о качестве

К нему действительно есть вопросы. Потому что теперь надо, чтобы все эти покупки заиграли. А из трех китов, которые сформировали интерес к саудовской премьер-лиге реально отрабатывает затраты только Роналду. Неймар сыграл два с половиной матча, а потом сломался, и возвращение пока не предвидится. Недавно стало известно, что нужно еще два месяца. Но вообще даже здоровый Неймар в «Аль-Хиляле» — история спорная. А нужен ли он вообще? У клуба и без бразильца все замечательно. И, похоже, он вполне доволен ролью человека, который не играет, но получает зарплату и просто иногда прилетает на всякие мероприятия.

Что касается Бензема, то он весь прошлый сезон скандалил. Причем скандалил как ребенок, которому не хотят покупать игрушку. Дошло до того, что Карим улетел на Маврикий и не вернулся к началу тренировок, сославшись на шторм, которого не было. В общем, Бензема очень хотел уехать, но клуб пошел ему навстречу. Затеял глобальную перестройку и даже пригласил тренера, с которым у форварда хорошие отношения — Лорана Блана.

Это все только вершина айсберга. Хватало и абсолютно бездумных трат. В июле 2023-го «Аль-Иттихад» заплатил 30 миллионов за португальца Жоту из «Селтика». Но в августе, после покупки бразильского защитника Луиса Фелипе, оказалось, что заявка переполнена легионерами. Лимит в восемь иностранцев никто не отменял, и 30-миллионый Жота был отзаявлен. Он играл в Лиге чемпионов, а зимой «Аль-Иттихад» освободил для него местечко, но в итоге португалец ушел в «Ренн» за 8 миллионов. Итого: 20 миллионов плюс зарплата за 20 матчей и пять голов. Очевидный перебор.

Этим летом менеджеры топ-клубов стали по привычке зазывать новых звезд. Пошли разговоры о Дибале и Осимхене. Но это не совсем то, что нужно. Тренерам-то да, менеджерам — да, но сам PIF хочет, чтобы пришли те, кто даст прорыв в плане интереса. А еще — чтобы феерить на поле начали все четыре клуба, а не только «Аль-Хиляль» с «Аль-Насром».

Конкуренции в борьбе за титул в прошлом сезоне не вышло, «Аль-Хиляль» смел всех, потеряв за весь чемпионат лишь шесть очков. То есть надо подтянуть остальных, а тратить много и точечно на тех, чей переезд окупится в виде зрительской аудитории. Проще говоря, теперь переплачивать за Осимхена и Дибалу фонд не готов.

Диогу Жота. Фото Global Look Press

Экономия? Нет

Вернемся к новости AS. Там есть такой пассаж: «Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований». Значит ли это, что в Саудовской Аравии кризис и введен режим жесткой экономии? Нет, это значит, что тратить по-прежнему можно, только с умом. Чтобы больше не было историй, как с Жотой. И если покупка игрока соответствует «ряду строгих требований», то ограничений нет — тратьте.

Все в рамках глобальной бизнес-стратегии. Дали менеджерам разгуляться, а теперь требуют от них строгой отчетности. Это не значит, что деньги на футбол кончились. В 2034-м Саудовская Аравия примет чемпионат мира. И как минимум до этого момента в стране будет и интерес к футболу, и желание в него вкладываться.