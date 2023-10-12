Роналду грозит 99 ударов плетью? Из-за селфи с иранской девушкой разгорелся скандал

Криштиану снова в центре неприятностей.

Португальцу Криштиану Роналду пригрозили телесным наказанием, если он еще раз посетит Иран. Дело в том, что нападающий «Аль-Насра» в рамках поездки в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов провел встречу с фанатками, в том числе с художницей Фатимой.

Футболист обнял и поцеловал девушку с ограниченными возможностями здоровья, нарушив законы, действующие в Иране. Местные СМИ вовсю пестрят громкими заголовками, что форварду больше нельзя возвращаться в страну. В противном случае ему могут назначить 99 ударов плетью.

Звучит и правда громко, но звезда футбола вряд ли еще когда-нибудь окажется в Иране. Да и авторитет португальца настолько велик, что его просто никто не станет наказывать.

Что произошло?

В середине сентября лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии вместе со своей командой прибыл в Тегеран. «Аль-Наср» тогда без особых проблем разобрался с местным «Персеполисом» (2:0). Роналду в этой встрече не отметился голевыми действиями, но как всегда ярко проявил себя за пределами поля.

В аэропорту и у отеля, где проживал португалец, тогда собралась огромная толпа фанатов, желающих вживую увидеть кумира и сделать с ним селфи. Однако повезло лишь одному человеку — удача оказалась на стороне художницы по имени Фатима. Как выяснилось позже, девушка действительно большая поклонница игры Криштиану. Во время встречи форвард проявил к ней максимум внимания: сначала обнял ее, а затем поцеловал в голову. Саму Фатиму это никак не смутило — наоборот, она была на седьмом небе от счастья. Однако эта история не осталась без внимания местных журналистов, которые обозначили, что Роналду нарушил закон страны, где находился.

В Иране действия португальца могут трактовать как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». А за прелюбодеяние не состоящих в законном браке на момент преступления положено наказание в виде 100 ударов плетьми для свободных и 50 — для несвободных (наложниц).

По сути, строгий иранский закон запрещает любые физические контакты с женщинами в общественных местах.

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Кого и за что приговаривают к ударам плетью в Иране

В соответствии с Уголовным кодексом Ирана, более 100 видов правонарушений караются ударами плетью. К таковым относятся акты вандализма, кражи, нападения, богохульства, а также нарушение законов о нравственности (например, мужчинам и женщинам, не состоящим в браке, запрещено держаться за руки или целоваться в общественных местах).

Телесные наказания практически всегда проводятся в публичной форме. По мнению местных властей, так остальные граждане поймут аморальность поведения нарушившего закон.

Также был случай, когда наказание в виде ударов плетью было назначено спустя годы после преступления. Публичную порку получил подросток, который за 10 лет до этого употребил алкоголь на свадебном торжестве.

Что касается Роналду, то о его наказании говорят только иранские журналисты. О каком-либо расследовании инцидента пока нет и речи. И это далеко не первый раз, когда Криштиану нарушает закон мусульманской страны — таких случаев в Саудовской Аравии было как минимум два.

Криштиану Роналду — часть попытки саудовских властей создать глобальный имидж. И всем понятно, что ему вряд ли что-то грозит.

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Роналду уже нарушал законы в Саудовской Аравии, но избегал наказаний

В апреле на звездного игрока подали иск в прокуратуру. Во время одного из матчей Роналду взбесился из-за фанатских выкриков про Лионеля Месси и демонстративно схватился за пах.

В Саудовской Аравии такое поведение считается крайне оскорбительным. Строго говоря — это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем.

После той игры состоялось Заседание дисциплинарного и этического комитета Федерации футбола Саудовской Аравии. Форварда не наказали. Как объяснили позже, «паховый жест» Роналду не попал в трансляцию, а съемка фанатов с трибун не является основанием для разбирательств.

В августе Криштиану перекрестился после забитого гола в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов, нарушив закон о публичной демонстрации христианских жестов.

Профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи после этого заявил, что Роналду ничего не грозит:

«Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет».

Так и получилось, саудовцы не стали обижать легенду футбола, поскольку понимают, что Роналду является главным популяризатором этого вида спорта в стране.