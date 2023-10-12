Роналду грозит 99 ударов плетью? Из-за селфи с иранской девушкой разгорелся скандал

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Португальцу Криштиану Роналду пригрозили телесным наказанием, если он еще раз посетит Иран. Дело в том, что нападающий «Аль-Насра» в рамках поездки в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов провел встречу с фанатками, в том числе с художницей Фатимой.
Футболист обнял и поцеловал девушку с ограниченными возможностями здоровья, нарушив законы, действующие в Иране. Местные СМИ вовсю пестрят громкими заголовками, что форварду больше нельзя возвращаться в страну. В противном случае ему могут назначить 99 ударов плетью.
Звучит и правда громко, но звезда футбола вряд ли еще когда-нибудь окажется в Иране. Да и авторитет португальца настолько велик, что его просто никто не станет наказывать.
В середине сентября лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии вместе со своей командой прибыл в Тегеран. «Аль-Наср» тогда без особых проблем разобрался с местным «Персеполисом» (2:0). Роналду в этой встрече не отметился голевыми действиями, но как всегда ярко проявил себя за пределами поля.
В аэропорту и у отеля, где проживал португалец, тогда собралась огромная толпа фанатов, желающих вживую увидеть кумира и сделать с ним селфи. Однако повезло лишь одному человеку — удача оказалась на стороне художницы по имени Фатима. Как выяснилось позже, девушка действительно большая поклонница игры Криштиану. Во время встречи форвард проявил к ней максимум внимания: сначала обнял ее, а затем поцеловал в голову. Саму Фатиму это никак не смутило — наоборот, она была на седьмом небе от счастья. Однако эта история не осталась без внимания местных журналистов, которые обозначили, что Роналду нарушил закон страны, где находился.
В Иране действия португальца могут трактовать как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». А за прелюбодеяние не состоящих в законном браке на момент преступления положено наказание в виде 100 ударов плетьми для свободных и 50 — для несвободных (наложниц).
По сути, строгий иранский закон запрещает любые физические контакты с женщинами в общественных местах.
В соответствии с Уголовным кодексом Ирана, более 100 видов правонарушений караются ударами плетью. К таковым относятся акты вандализма, кражи, нападения, богохульства, а также нарушение законов о нравственности (например, мужчинам и женщинам, не состоящим в браке, запрещено держаться за руки или целоваться в общественных местах).
Телесные наказания практически всегда проводятся в публичной форме. По мнению местных властей, так остальные граждане поймут аморальность поведения нарушившего закон.
Также был случай, когда наказание в виде ударов плетью было назначено спустя годы после преступления. Публичную порку получил подросток, который за 10 лет до этого употребил алкоголь на свадебном торжестве.
Что касается Роналду, то о его наказании говорят только иранские журналисты. О каком-либо расследовании инцидента пока нет и речи. И это далеко не первый раз, когда Криштиану нарушает закон мусульманской страны — таких случаев в Саудовской Аравии было как минимум два.
Криштиану Роналду — часть попытки саудовских властей создать глобальный имидж. И всем понятно, что ему вряд ли что-то грозит.
В апреле на звездного игрока подали иск в прокуратуру. Во время одного из матчей Роналду взбесился из-за фанатских выкриков про Лионеля Месси и демонстративно схватился за пах.
В Саудовской Аравии такое поведение считается крайне оскорбительным. Строго говоря — это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем.
После той игры состоялось Заседание дисциплинарного и этического комитета Федерации футбола Саудовской Аравии. Форварда не наказали. Как объяснили позже, «паховый жест» Роналду не попал в трансляцию, а съемка фанатов с трибун не является основанием для разбирательств.
В августе Криштиану перекрестился после забитого гола в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов, нарушив закон о публичной демонстрации христианских жестов.
Профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи после этого заявил, что Роналду ничего не грозит:
«Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет».
Так и получилось, саудовцы не стали обижать легенду футбола, поскольку понимают, что Роналду является главным популяризатором этого вида спорта в стране.
Кстати, возлюбленная нападающего «Аль-Насра» Джорджина Родригес также успела нарушить закон, запрещающий женщинам оголять ноги и выходить в свет с глубоким вырезом. Девушку тоже простили.