Роналду грозит тюрьма и депортация из Саудовской Аравии. Все из-за неосторожного жеста после гола

Возможно, португалец рано зарекся от возвращения в Европу.

Уход с авансцены европейского футбола под звон арабских монет не мешает Криштиану Роналду в 38 лет оставаться одним из самых обсуждаемых игроков планеты. Правда, приятные поводы вспомнить о португальце то и дело купажируются с негативом. 9 августа он реализовал пенальти в матче с «Аль-Шорта» (отличился в четвертой игре подряд) и вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов. Событие потрясающее, достижение выдающееся, но итог может быть печальным — нападающему грозит арест за нарушение закона Саудовской Аравии.

По незнанию или неосторожности во время празднования португалец перекрестился, что категорически запрещено местными положениями. В стране нельзя прилюдно исповедовать христианство и демонстрировать религиозные символы — за это предусмотрено наказание. Причем для иностранцев оно значительно мягче, чем для сменивших религию граждан Саудовской Аравии — их приговаривают к смертной казни. Роналду же в худшем случае ждет тюрьма с последующей депортацией из страны.

Вероятность санкций в отношении Криштиану есть, но заключение под стражу и изгнание главной местной звезды из-за неконтролируемого эмоциями проступка — это слишком жесткий итог. Тем более правительство страны вряд ли заинтересовано в превращении расцветающей футбольной лиги из платформы для европейских топ-игроков в руины. После такого исхода вряд ли кто-то захочет ехать в местный чемпионат даже на зарплату в 200 млн евро в год.

Но еще есть третья причина, по которой Роналду ждет лишь небольшой штраф или выговор от боссов «Аль-Насра», — пара прецедентов. Например, в 2011 году арендованный клубом из Эр-Рияда у «Галатасарая» колумбийский нападающий Хуан Пабло Пино был задержан в торговом центре за демонстрацию тату с изображением Иисуса Христа. Но даже его не арестовали и не депортировали — футболист только через три месяца самостоятельно покинул Саудовскую Аравию, вернувшись в Турцию.

Чуть меньше повезло проведшему 52 матча в составе «Аль-Хиляля» румынскому полузащитнику Мирэлу Родою — за поцелуй татуировки с изображением креста во время празднования гола ему был выписан штраф. Опять же — об уголовном преследовании речи не шло.

«Не думаю, что у Роналду будут какие-то проблемы. Они же ходят в мечети, когда приезжают к нам? Когда я играл в Саудовской Аравии, крестился и носил крестик. Все было нормально. У каждого своя религия, надо ко всему относиться с пониманием», — поделился мнением о ситуации с Криштиану Андрей Канчельскис.

Возвращаясь к Роналду, то его, если бы не статус суперзвезды, вполне могли бы выдворить из Саудовской Аравии по совокупности проступков. За последние пять месяцев португалец уже четыре раза некорректно повел себя по отношению к местным традициям и правилам. Так, в апреле CR7 позволил себе жест в сторону гудящих трибун с болельщиками «Аль-Хиляля». Когда-то нападающий уже трогал себя за пах в ответ на хейт фанатов «Атлетико», но консервативное арабское сообщество к такому оказалось не готово — со всех сторон полетели призывы прогнать Криштиану из страны. Но руководству «Аль-Насра» удалось убедить окружающих, что поведение лидера не было ответной реакцией на чьи-либо действия.

Уже спустя месяц Роналду пришлось отражать новый удар из-за поведения своей возлюбленной, Джорджины Родригес. Девушка пригласила в Саудовскую Аравию личного тренера для занятий тверком и поделилась успехами в соцсетях — развязное вихляние пятой точкой вызвало у местных подписчиков желание поставить дизлайк. А заодно указать семье Роналду на недопустимость подобного поведения в своей стране.

Еще один эпизод случился в первом туре Кубка арабских чемпионов, но остался без пристального внимания мировых медиа. Тогда недовольный ничьей с «Аль-Шабабом» Роналду был недоволен преследованием со стороны оператора и плеснул в его сторону водой из бутылки, после чего попросил не быть таким навязчивым.

Очевидно, на эмоциях португалец способен на необдуманные поступки, над которыми в Европе лишь посмеялись бы или осудили на словах. Но в Саудовской Аравии его может ждать не вполне миролюбивая реакция. Так что брошенная недавно фраза о нежелании возвращаться в европейский футбол, кажется, была слишком преждевременной.

Впрочем, с переездом в про-лигу других именитых игроков, Криштиану может оказаться не единственным, кто столкнется с недопониманием местных законов. Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо перед представлением в качестве футболиста «Аль-Иттихада» выиграл борьбу за любимых питомцев — двух французских бульдогов. По закону, в Саудовской Аравии можно держать только охотничьих, сторожевых и собак-поводырей — лишь те породы, которые выполняют определенные важные задачи. Французские бульдоги ни под одну из трех категорий не подошли, поэтому бразильцу и его новому клубу пришлось искать решение. Судя по тому, что футболист все же подписал контракт, компромисс был достигнут.

Список правил и догм в Саудовской Аравии очень обширен и непрост для мгновенного восприятия, но желающим обеспечить себе безбедную старость игрокам придется их понять и принять. Например, в Королевстве запрещен алкоголь, развлечения и действует жесткая цензура в кино. Для кого-то это может оказаться весомой причиной, чтобы отказаться от заманчивого трансфера.