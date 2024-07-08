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Роналду не завершит карьеру, пока не исполнит мечту. Неожиданный инсайд о Криштиану

Роналду не завершает карьеру, чтобы провести матч со своим сыном
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду с сыном.
Фото из соцсетей Криштиану Роналду-младшего
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Звезда «Аль-Насра» не хочет прощаться с футболом из-за сына?

Выступление капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024 заставило некоторых предположить, что 39-летний ветеран может вскоре завершить карьеру. За пять матчей на чемпионате Европы в Германии нападающий сделал одну результативную передачу. Криштиану впервые в карьере не забил ни одного гола на крупном международном турнире. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел по 120 минут в двух матчах плей-офф Евро-2024, где запомнился слезами после незабитого пенальти в дополнительное время встречи со Словенией (0:0, пенальти — 3:0) и пронзительным взглядом во время речи главного тренера Роберто Мартинеса.

Как ранее сообщал испанский портал Relevo, Роналду планирует сыграть на чемпионате мира-2026. Тогда ему уже будет 41 год! Вчера экс-форвард «Челси» и «Фиорентины» Адриан Муту назвал еще одну причину, по которой бывший нападающий «Реала» не станет пока завершать карьеру. По словам 45-летнего румына, лидер «Аль-Насра» хочет выйти на поле вместе со своим с сыном Криштиану Роналду-младшим.

«Вот его настоящая мотивация, — сказал Муту в интервью iAM SPORT. — Роналду хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном и именно поэтому не завершает карьеру. Что ж, в «Аль-Насре» это возможно, но если бы он играл в другом клубе, например, в «Реале», то с этим было бы сложнее. Думаю, отыграть вместе один тайм через год вполне возможно».

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Возникает логичный вопрос: откуда вообще Муту может знать о желании Роналду сыграть вместе с ребенком? Дело в том, что в мае 2024-го румын приезжал на базу «Аль-Насра» и встречался с Криштиану. Тогда они сделали совместное фото для сына Адриана — Тьяго. Возможно, португалец поддерживает связь с Муту.

Сын Роналду родился 17 июня 2010 года. Сейчас Криштиану-младшему всего 14 лет. Мальчик выступает за детскую команду «Аль-Насра». В марте 2024-го он стал чемпионом Саудовской Аравии в возрастной категории до 13 лет. При этом его отцу пока не удалось взять золото во взрослой лиге с клубом из Эр-Рияда.

Криштиану Роналду-младший выступает за детскую команду «Аль-Насра».
Фото из соцсетей Криштиану Роналду-младшего

Ранее Криштиану-младший прошел академии «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса». Сын Роналду везде был результативен. Портал Football Talent Scout посчитал, что к осени 2019 года юный футболист в 28 матчах за команду «Ювентуса» U9 забил 58 голов при 18 результативных пасах.

Предположение Муту косвенно подтверждает высказывание Роналду на международной спортивной конференции в Дубае в 2022 году: «Иногда сын говорит: «Папа, отыграй еще несколько лет. Я хочу сыграть с тобой в одной команде», — говорил Криштиану. — Очень сложно, но я способен на это. Неизвестно, как все сложится».

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Роналду-старший хочет, чтобы его сын в будущем стал профессиональным футболистом, но только не вратарем. Тем не менее, чемпион Европы-2016 не будет давить на ребенка в выборе профессии, так как он должен принять решение самостоятельно.

Нападающего «Аль-Насра» бесят вредные привычки Криштиану-младшего. Роналду видит в сыне потенциал, поэтому постоянно говорит ему о необходимости упорно трудиться и контролировать себя.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду-младший на трибуне во время Евро-2024.
Фото Reuters

«Иногда он пьет колу, газировку, ест чипсы, хотя знает, что меня это раздражает, — делился Роналду в 2020 году. — Иногда я говорю ему, что после занятий на беговой дорожке нужно окунуться в холодную воду для восстановления, а он говорит: «Пап, но там ведь холодно». Это нормально, ему всего 10. У него есть потенциал. Он быстрый, техничный. Но пока это ничего не значит. Нужны также упорный труд и самопожертвование».

Вундеркинд сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль всего на два года старше Криштиану Роналду-младшего, а уже феерит на чемпионате Европы. Кажется, что предсказание Муту вполне может сбыться.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
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