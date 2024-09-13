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Сегодня, 10:30

Роналду первым на планете набрал 1 миллиард подписчиков! Какие рекорды он побил?

Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 миллиард подписчиков в соцсетях
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Великий не только на поле.

Что случилось?

Криштиану Роналду бьет рекорды не только на поле, но и за его пределами. 39-летний португальский форвард стал первым человеком в мире, набравшим совокупно миллиард подписчиков в социальных сетях. По этому поводу Роналду обратился к поклонникам:

«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления, любви к игре и не только... От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард вместе», — написал Криштиану.

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Откуда взялся миллиард?

Роналду представлен в нескольких соцсетях, и почти везде он бьет рекорды. Большая часть из миллиарда подписчиков приходится на Instagram*, там у португальца 630 миллионов фолловеров.

Еще 170 миллионов приходится на Facebook*, 113 миллионов — на Х (бывший Twitter) и 60 миллионов на YouTube.

Интересно, что YouTube-канал Криштиану Роналду существует совсем недавно — он был открыт только 21 августа. Но развивался стремительно: всего за полтора часа Криштиану набрал первый миллион, за сутки — 10 миллионов, за неделю — 50. Все достижения стали рекордными для площадки.

Но до самого популярного YouTube-канала еще далеко — у американского блогера MrBeast на счету 267 миллионов подписчиков. Зато в Instagram* Роналду по количеству подписчиков лидирует уже очень давно, опережая идущего вторым Лионеля Месси (500 миллионов подписчиков) и американских поп-звезд.

При этом рекорд по лайкам на одной фотографии все же удерживает аргентинский визави Криштиану. Пост Месси после победы на ЧМ-2022 в Катаре набрал почти 58 миллионов лайков.

Лионель Месси после победы на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Не только в соцсетях

Впечатляющий рекорд Криштиану по количеству подписчиков в соцсетях пришел всего через неделю после того, как португалец добился невероятного результата на поле. В матче Лиги наций между Португалией и Хорватией Роналду оформил 900-й гол в своей карьере.

«Это много значит для меня. Это был рубеж, которого я давно хотел достичь. Я знал, что добьюсь этого показателя, потому что, поскольку я продолжаю играть, это произойдет само собой. Только я и люди вокруг меня знают, как тяжело работать каждый день, быть физически и психологически готовым, забить 900 голов. Это уникальная веха в моей карьере», — сказал Криштиану после матча.

Криштиану Роналду. 900-й гол Роналду, триллер в Глазго, сербы оставили Испанию без шансов на мировой рекорд

Роналду стал первым игроком, забившим 900 мячей на высшем уровне. Лионель Месси пока отстает — на момент рекорда на его счету было на 62 гола меньше. Третьим идет Пеле — бразилец в свое время отличился 762 раз.

* - соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср

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