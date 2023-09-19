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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:30

Безумие вокруг Криштиану Роналду в Иране: толпы фанатов и ковер за полтора миллиарда

Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Отдел фото «СЭ»
Шикарный ковер для Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Люди бежали за автобусом, лезли в гору и ворвались в отель.

В понедельник главная звезда чемпионата Саудовской Аравии вместе со своей командой прибыл в Тегеран, где «Аль-Наср» сыграет стартовый матч группового турнира азиатской Лиги чемпионов с местным «Персеполисом».

Фото Reuters

В аэропорту его встречала толпа болельщиков.

Фото AFP

Сотрудникам полиции и службе безопасности пришлось привлечь дополнительные силы для охраны.

Фото Reuters

Фанаты выстроились вдоль дороги, по которой проезжал автобус с футболистами «Аль-Насра» — в надежде увидеть своего кумира и сделать фото.

Фото Reuters
Фото Reuters

Еще больше болельщиков с портретами Роналду собралось у отеля, где разместилась команда гостей.

Фото Getty Images
Фото AFP

Даже постояльцы гостиницы облачились в футболки с фамилией португальца, толпа затем провалась в лобби.

Фото Getty Images

Криштиану давно привык к такому вниманию к своей персоне, а для обеспечения его безопасности как всегда выделена спецохрана.

Фото Reuters

Разместившись в шикарных креслах, Криштиану дождался встречи с представителями иранской команды.

Фото Reuters

От владельцев «Персеполиса» Криштиану Роналду получил подарок в инкрустированной шкатулке.

Фото Global Look Press

В ней оказался шикарный персидский ковер ручной работы, стоимостью около полутора миллиардов иранский реалов (около 32 000 евро).

Фото Reuters

И вот еще немного кадров ажиотажа вокруг Роналду — на видео.

Криштиану Роналду
Фото
ФК Аль-Наср
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