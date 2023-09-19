Безумие вокруг Криштиану Роналду в Иране: толпы фанатов и ковер за полтора миллиарда

Сегодня, 16:30
В понедельник главная звезда чемпионата Саудовской Аравии вместе со своей командой прибыл в Тегеран, где «Аль-Наср» сыграет стартовый матч группового турнира азиатской Лиги чемпионов с местным «Персеполисом».
В аэропорту его встречала толпа болельщиков.
Сотрудникам полиции и службе безопасности пришлось привлечь дополнительные силы для охраны.
Фанаты выстроились вдоль дороги, по которой проезжал автобус с футболистами «Аль-Насра» — в надежде увидеть своего кумира и сделать фото.
Еще больше болельщиков с портретами Роналду собралось у отеля, где разместилась команда гостей.
Даже постояльцы гостиницы облачились в футболки с фамилией португальца, толпа затем провалась в лобби.
Криштиану давно привык к такому вниманию к своей персоне, а для обеспечения его безопасности как всегда выделена спецохрана.
Разместившись в шикарных креслах, Криштиану дождался встречи с представителями иранской команды.
От владельцев «Персеполиса» Криштиану Роналду получил подарок в инкрустированной шкатулке.
В ней оказался шикарный персидский ковер ручной работы, стоимостью около полутора миллиардов иранский реалов (около 32 000 евро).
И вот еще немного кадров ажиотажа вокруг Роналду — на видео.