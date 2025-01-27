Роналду в огне: забивает почти в каждом матче. Он все ближе к 1000 голов за карьеру

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Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец забил третий мяч, еще два его гола отменили из-за офсайдов. Нападающий оформил 920-й гол в карьере и закрепился на первом месте в списке бомбардиров лиги.
Криштиану забил свой первый гол на 37-й минуте — точно ударил головой после подачи Анжело с фланга, однако судьи зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот. Уже после перерыва Роналду едва не заколотил мяч в сетку от перекладины — после его удара тот немного не пересек линию ворот.
Криш отличился по правилам лишь на 87-й минуте, когда «Аль-Наср» вел 2:1, хотя во втором тайме у него было еще несколько неплохих моментов. Роналду реализовал пенальти, а уже в добавленное время едва не сорвал голос от злости после еще одного отмененного мяча — судьи вновь зафиксировали офсайд. Положение «вне игры» обнаружили у его партнера, на повторах оно выглядело спорным. Португалец выместил ярость на одну из камер уже после финального свистка.
Ярость Криштиану сменилась теплой встречей за пределами поля — около входа в подтрибунное помещение его ждал старый знакомый, журналист Пирс Морган, впервые приехавший в Саудовскую Аравию. Именно ему Роналду дал скандальное интервью, после которого расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022-го. Приятели обнялись и тепло пообщались, а Морган в соцсетях написал, что у португальца украли чистый гол.
«Роналду был лишен блестящего гола из-за «офсайда» сегодня вечером. Но, по крайней мере, он получил утешительные объятия от меня. Рад был снова тебя видеть, Криштиану», — сообщил Морган.
Португалец набрал отличную форму — оформил 12-й гол в девяти последних матчах за клуб и сборную, а также забил 14-й мяч в лиге, укрепившись на первом месте в гонке бомбардиров. Карим Бензема и Александар Митрович отстают на два гола. Правда, «Аль-Наср» серьезно уступает их командам в чемпионской гонке: занимает третье место и отстает на восемь очков от «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля», у которых еще по одной игре в запасе.
Также мяч в ворота «Аль-Фатеха» стал для Криштиану 920-м в карьере — до заветных 1000 голов осталось всего 80. В 87 играх за «Аль-Наср» он отметился 96 результативными действиями (78+18). В этом сезоне у него 20 голов в 23 встречах во всех турнирах.