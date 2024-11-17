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Сегодня, 20:00

Возвращение к истокам. Неймар близок к переходу в «Сантос», где начинал большую футбольную карьеру

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может бесплатно перейти в «Сантос»
Роман Кольцов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Пошумит напоследок?

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии может вернуться в «Сантос» — команду, в которой он дебютировал в большом футболе. Вероятно, на днях футболист договорится с саудовским клубом о расторжении контракта.

Можем увидеть его в черно-белой футболке скоро

О возвращении Неймара на родину сообщил журналист Сесар Луис Мерло в своих соцсетях. По его словам, окружение звездного игрока и «Сантос» уже договорились о сделке. Осталось лишь решить вопрос с «Аль-Хилялем».

Объявить о переходе форварда планируют по завершении розыгрыша второй лиги Бразилии. «Сантос», уже выигравший чемпионат, проведет последний матч 25 ноября против «Спорт Ресифи».

Неймар. Неймар травмировался во втором матче после годичной паузы. На этот раз повреждение бразильца не такое серьезное

В этом году уже ходили слухи о переходе Неймара в родной клуб. В апреле он посетил домашнюю игру команды и, по информации местных медиа, заходил в раздевалку. Тогда он сказал игрокам и персоналу, что планирует в 2025 году вернуться. Однако позднее сам же бразилец выступил с опровержением.

«Нет такой вероятности. То, что они сказали, — полная ложь, ничего подобного я не планировал. У меня есть еще один год по контракту с «Аль-Хилялем», я надеюсь, у меня будет отличный сезон, поскольку предыдущий я пропустил из-за травмы. Поживем — увидим, впереди еще много времени. Очевидно, что «Сантос» — моя любимая команда, и я хочу однажды туда вернуться, но конкретных планов у меня пока нет», — сказал Неймар ESPN.

Но похоже, еще одна травма заставила футболиста изменить свое решение.

Неймар в «Сантосе» в 2011 году.
Фото Global Look Press

А что с «Палмейрасом»?

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра исключила возможность подписания Неймара, так что конкурентов у «Сантоса» в Бразилии, видимо, больше нет.

«Неймар — отличный футболист, но он перейдет в «Сантос». Хотя не знаю, вам лучше спросить у них. Сюда он не приедет. Я хочу вкладывать в тех футболистов, кто сможет приехать и уже завтра выйти на поле, если так решит тренер. «Палмейрас» — это не больница. Я не приемлю, чтобы «Палмейрас» подписывал футболистов, которые не готовы играть», — сказала Перейра UOL.

Как Неймар выступает за «Аль-Хиляль»

Нападающий перебрался в Саудовскую Аравию в августе 2023 года из «ПСЖ» и провел за «Аль-Хиляль» пять матчей (1 гол и 3 передачи), после чего порвал «кресты».

21 октября Неймар вышел на поле спустя год после разрыва крестообразных связок. В начале ноября, отыграв за «Аль-Хиляль» 43 минуты в двух матчах после возвращения, бразилец повредил бедро и выбыл на 4-6 недель. Соглашение Неймара с саудовским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, однако руководство «Аль-Хиляля» недовольно чрезмерной травматичностью игрока, поэтому может договориться с ним о расторжении контракта.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос

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