Возвращение к истокам. Неймар близок к переходу в «Сантос», где начинал большую футбольную карьеру

Пошумит напоследок?

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии может вернуться в «Сантос» — команду, в которой он дебютировал в большом футболе. Вероятно, на днях футболист договорится с саудовским клубом о расторжении контракта.

Можем увидеть его в черно-белой футболке скоро

О возвращении Неймара на родину сообщил журналист Сесар Луис Мерло в своих соцсетях. По его словам, окружение звездного игрока и «Сантос» уже договорились о сделке. Осталось лишь решить вопрос с «Аль-Хилялем».

Объявить о переходе форварда планируют по завершении розыгрыша второй лиги Бразилии. «Сантос», уже выигравший чемпионат, проведет последний матч 25 ноября против «Спорт Ресифи».

В этом году уже ходили слухи о переходе Неймара в родной клуб. В апреле он посетил домашнюю игру команды и, по информации местных медиа, заходил в раздевалку. Тогда он сказал игрокам и персоналу, что планирует в 2025 году вернуться. Однако позднее сам же бразилец выступил с опровержением.

«Нет такой вероятности. То, что они сказали, — полная ложь, ничего подобного я не планировал. У меня есть еще один год по контракту с «Аль-Хилялем», я надеюсь, у меня будет отличный сезон, поскольку предыдущий я пропустил из-за травмы. Поживем — увидим, впереди еще много времени. Очевидно, что «Сантос» — моя любимая команда, и я хочу однажды туда вернуться, но конкретных планов у меня пока нет», — сказал Неймар ESPN.

Но похоже, еще одна травма заставила футболиста изменить свое решение.

Неймар в «Сантосе» в 2011 году. Фото Global Look Press

А что с «Палмейрасом»?

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра исключила возможность подписания Неймара, так что конкурентов у «Сантоса» в Бразилии, видимо, больше нет.

«Неймар — отличный футболист, но он перейдет в «Сантос». Хотя не знаю, вам лучше спросить у них. Сюда он не приедет. Я хочу вкладывать в тех футболистов, кто сможет приехать и уже завтра выйти на поле, если так решит тренер. «Палмейрас» — это не больница. Я не приемлю, чтобы «Палмейрас» подписывал футболистов, которые не готовы играть», — сказала Перейра UOL.

Как Неймар выступает за «Аль-Хиляль»

Нападающий перебрался в Саудовскую Аравию в августе 2023 года из «ПСЖ» и провел за «Аль-Хиляль» пять матчей (1 гол и 3 передачи), после чего порвал «кресты».

21 октября Неймар вышел на поле спустя год после разрыва крестообразных связок. В начале ноября, отыграв за «Аль-Хиляль» 43 минуты в двух матчах после возвращения, бразилец повредил бедро и выбыл на 4-6 недель. Соглашение Неймара с саудовским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, однако руководство «Аль-Хиляля» недовольно чрезмерной травматичностью игрока, поэтому может договориться с ним о расторжении контракта.