Неймар уже скандалит в Саудовской Аравии. Что не понравилось звезде «Аль-Хиляля»?

Говорят, дело дошло до драки с главным тренером.

Неймару понадобилось всего полтора месяца, чтобы устроить первый конфликт в новом клубе. 15 августа бразилец стал игроком «Аль-Хиляля», а уже в конце сентября пошли слухи о его ссоре с главным тренером.

Причем первый месяц Ней даже не выходил на поле из-за травмы. Дебют состоялся 15 сентября в матче против «Аль-Рияда», в котором самый дорогой футболист в истории сразу отметился ассистом. Для старта вполне неплохо, но спустя всего пару дней начались проблемы.

18 сентября «Аль-Хиляль» играл против «Навбахора» в азиатской Лиге чемпионов. Неймар вхолостую отбегал все 90 минут, а его команда не смогла победить — 1:1. Судя по сообщениям медиа, именно после той встречи в раздевалке произошла стычка между бразильцем и Жорже Жезушем. Правда, в СМИ все вытекло лишь через неделю.

В Mundo Deportivo написали, что Неймару досталось от тренера за плохую и пассивную игру в местной ЛЧ. Критика Жезуша слишком сильно обидела футболиста — пришлось жаловаться руководству и просить отставки португальца. Если верить информации испанских журналистов, после инцидента боссы «Аль-Хиляля» действительно встретились со специалистом и пригрозили увольнением. Пока только на словах.

Другое издание — Sport — раскрыло детали конфликта: якобы Неймар не просто разозлился на Жезуша, а ударил его прямо в раздевалке. Новости быстро растеклись по мировым медиа и интернету, после чего сам бразилец впервые выступил с заявлением о произошедшем: «Бред. Вы должны перестать верить этому. Такие страницы с миллионами подписчиков должны перестать публиковать фейковые новости! При всем уважении, я прошу вас прекратить это. Это некрасиво». Странно было ожидать другой реакции, но сам факт оперативного публичного опровержения заставляет задуматься о достоверности этой информации.

Фото Reuters

С другой стороны, Неймар давно известен конфликтной натурой. В «Барселоне» он уезжал домой посреди тренировки из-за стычки с Нелсоном Семеду, получал по лицу от Хави прямо во время чемпионского парада, а уже после ухода судился с каталонским клубом и должен был выплатить ему почти 7 миллионов евро.

В «ПСЖ» тоже было весело. С Мбаппе Ней ругался, кажется, в течение всех шести совместных лет. Сначала Килиану не нравилось, как бразилец относится к тренировкам, потом Неймар лайкал посты с критикой француза, еще звезды никак не могли поделить право исполнять пенальти. В общем, про отношения Мбаппе и Неймара можно написать отдельную книгу.

Кроме партнеров по команде, в Париже наследник Пеле ругался и с руководством клуба. Спортивный директор Луиш Кампуш и президент Нассер Аль-Хелаифи в полной мере познали характер бразильца: с первым Неймар общался на повышенных тонах в подтрибунке, со вторым — в основном в кабинетном закулисье, но очень многое доходило до общественности.

Да даже вероятная история с Жезушем стала не первой выходкой игрока после отъезда в Саудовскую Аравию. Ней приезжал в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026, а потом умчал тусоваться в Испанию, где его заметили в нежных объятиях двух дам. Беременная жена футболиста будто привыкла к такому:

«Я осознаю, что произошло, и снова разочарована. Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены только на мою дочь. Это все, о чем я думаю в данный момент».

Подобные истории окружают бразильца всю карьеру. Во многом из-за поведения вне поля и отношения к тренировкам Неймар так и не дорвался до «Золотого мяча», хотя уже в молодости было очевидно: у него есть все данные, чтобы стать номером один в мире.

Трофим Гондюреев