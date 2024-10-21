Неймар вернулся на поле спустя 369 дней! А его команда победила с безбашенным счетом 5:4

Он долго ждал этого дня.

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар вернулся на поле после тяжелейшей травмы. Он не играл в официальных матчах больше года — 369 дней.

Возвращение

32-летний игрок вышел на замену на 77-й минуте встречи азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Аином» из ОАЭ и не отметился результативными действиями. К тому моменту счет был 5:3 в пользу команды Неймара. В составе «Аль-Хиляля» отличились Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич и трижды Салем Аль-Давсари. Бывший футболист «Зенита» Малком провел на поле все 90 минут.

В итоге дело завершилось победой саудовского коллектива с фантастическим счетом — 5:4. При этом аравийцы заканчивали игру вдесятером после удаления защитника Али Аль-Булаихи.

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Что за травма была у Неймара

В октябре 2023-го он был заменен из-за повреждения во встрече за сборную Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Позднее выяснилось, что у него диагностировали разрыв мениска и крестообразной связки колена. По словам главного врача бразильской национальной команды Родриго Ласмара, это было самое серьезное повреждение в карьере нападающего.

«Очень сложная травма, у него разрыв связки, какое-то время ему нельзя стоять на ногах. Предстоит длительная реабилитация. Неймар понимает серьезность полученного повреждения. Это была его третья операция в профессиональной карьере», — говорил врач.

О его выходе на поле стало известно на днях

В субботу, 19 октября, на YouTube-канале NR Sports вышло видео, посвященное бразильцу. Он сам присутствовал в кадре и заявил о том, что ожидание его появления на поле подходит к концу. Форвард с трудом сдерживал эмоции и в один момент пустил слезу.

Неймар переехал в Саудовскую Аравию в августе 2023-го: по данным Transfermarkt, «Аль-Хиляль» заплатил «ПСЖ» за бразильца 90 миллионов евро. До травмы нападающий успел провести за аравийскую команду всего пять матчей, в которых забил один мяч.