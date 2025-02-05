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Саудовская Аравия

Сегодня, 17:15

Роналду можно, а Дурану — нет? Почему новичку «Аль-Насра» придется ежедневно летать на тренировки из другой страны

Дуран будет летать на тренировки «Аль-Насра» на частном самолете
Артемий Кутейников
Корреспондент
Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран
Джон Дуран.
Фото Reuters
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Колумбиец перешел в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро.

Колумбиец Джон Дуран стал одним из главных героев январского трансферного окна. «Аль-Наср» заплатил «Астон Вилле» 77 миллионов евро и предложил 21-летнему форварду зарплату в районе 20 миллионов в год. Несмотря на сказочные условия, Джону придется проживать в соседней стране и каждый день использовать частный самолет для полетов на тренировочную базу.

Почему Дуран не сможет жить в Саудовской Аравии

Инсайдом поделилось английское медиа The Sun: по данным источника, Дуран объявил руководству «Аль-Насра», что будет жить в Бахрейне, а не в Саудовской Аравии. Причина — девушка, с которой Джон по аравийским законам не может совместно проживать без вступления в брак. Ради нее ему придется базироваться в Бахрейне и каждый день летать на частном самолете на тренировки команды.

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База «Аль-Насра» находится примерно в 500 километрах от Бахрейна. Быстро такое расстояние можно преодолеть только на самолете — рейс из международного аэропорта Бахрейна до Эр-Рияда займет около полутора часов. Джону каждый день предстоят полеты туда и обратно.

Ранее в Бахрейне проживали Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон: первый возглавлял «Аль-Иттифак», второй — выступал за него. Правда, их команда базировалась неподалеку от границы — машина тратила на дорогу до тренировочных полей около часа.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Исключение сделали только ради Криштиану

Законодательство Саудовской Аравии основано на нормах ислама, поэтому не позволяет совместное проживание мужчины и женщины без вступления в брак. Единственный человек, проигнорировавший эту норму, — Криштиану Роналду. Власти страны разрешили португальцу жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Дуран стал одноклубником Роналду, который выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. За это время он провел в клубе 95 матчей во всех турнирах, отметившись 87 голами. В 2023-м он вместе с клубом выиграл Арабскую Лигу чемпионов. Дуран в этом сезоне забил семь мячей в 20 играх чемпионата Англии, а также три гола в семи встречах Лиги чемпионов.

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Дураном интересовались многие европейские клубы. Летом «Астон Вилла» отклонила предложения «Вест Хэма» и «Челси», в январе появлялась информация о переговорах «львов» с «ПСЖ» и «Барселоной». Однако Джон не уехал в топ-клуб Старого Света, а стал второй самой дорогой покупкой для чемпионата Саудовской Аравии. Больше платили только за Неймара — 90 миллионов евро.

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Футбол
ФК Аль-Наср
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