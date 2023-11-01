Саудовская Аравия захватывает футбол. Она получила чемпионат мира после отказа Австралии

Право проведения чемпионата мира-2034 арабская страна выиграла на безальтернативной основе.

Краткая хронология

Саудовцы могут быть счастливы — взята очередная высота на их пути к покорению мирового футбола. Шейхи из этой страны уже давно положили глаз на самый популярный вид спорта. Началось это еще в 1990-е. И все же до поры до времени любовь эта была, скажем так, платонической. Любить-то футбол они, конечно, любили, но не были готовы инвестировать в него большие деньги. Так, по мелочи.

Мелочи эти принимали довольно занятные формы. Например, иногда в Лондоне случались довольно странные товарищеские матчи национальных сборных без участия Англии. Случались они тогда, когда саудовцам хотелось потешить свой взор хорошим футболом. Однако заманивать топ-сборные в родные Эр-Рияд или Джидду они до поры до времени стеснялись.

И тут, надо заметить, у родни саудовского короля появились очень сильные конкуренты в борьбе за футбол. Это шейхи из Катара. Конкурент пер напролом, пачками разбрасывая нефтедоллары налево и направо. Катар мощно зашел в футбол в декабре 2010 года. В тот самый день, когда Виталий Леонтьевич Мутко произнес свое легендарное: «Лет ми спик фром май хард ин инглиш». Катар тогда получил ЧМ-2022, затем оформил сделку по покупке «ПСЖ», а потом притащил Аргентину и Бразилию в Доху играть товарищеский матч.

Фото Global Look Press

Саудовцы такого стерпеть не могли. Вот только ближайшего свободного чемпионата мира не было, так что пришлось действовать осторожно. Вскоре родичам короля пришла в голову мысль, что неплохо было бы затащить в Саудовскую Аравию топ-клубы. Так началась охота на европейские Суперкубки, шедшая с переменным успехом. Англия и Германия послали гостей с востока куда подальше, а вот Италия с Испанией согласились. Испания ради Саудовской Аравии даже изменила формат Суперкубка, соорудив мини-турнир с полуфиналами и финалом, чтобы шейхи непременно увидели «Реал» с «Барселоной» на случай, если кто-то из грандов останется без трофея.

К финальному акту вся эта история подошла недавно. Успешный чемпионат мира в Катаре не мог не задеть самолюбия соседей. И теперь на наших глазах Саудовская Аравия наносит ответный удар. Для этого пришлось задействовать фонд национального благосостояния. Это такой всеаравийский нефтекошелек. И, кстати, именно этому фонду принадлежат сейчас все пять сильнейших клубов Про-Лиги. То есть «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и другие делают свои умопомрачительные покупки из одного большого, уж простите, общака.

В чемпионат Саудовской Аравии хлынули стареющие звезды (Катар таким похвастаться не может), а финальным аккордом стала покупка (ой, где мои манеры!) ...получение права на проведение чемпионата мира, завоеванное в честной борьбе.

Фото Global Look Press

ФИФА остается один на один с Саудовской Аравией

Борьба была действительно честной. Во всем честном мире не нашлось храбреца, который осмелился бы бросить вызов Саудовской Аравии. Отсутствие конкурентов объясняется очень легко. В мире есть только одна страна, которая не просто может, а хочет вбухать колоссальные деньги в праздник на 48 персон.

Да, первый чемпионат мира на 48 команд еще не состоялся, а я уже ною. Но во мне ноет человек, который обожает чемпионаты мира и хочет видеть на нем футбол, а не только фестиваль всех народов планеты. И я вспоминаю как раз Катар... Безнадежно убогий Катар на домашнем чемпионате мира. Катар, который не мог противостоять даже Эквадору, принимал чемпионат мира в статусе лучшей команды Азии. А я все думал о том, что в 2026-м таких «катаров» на чемпионате мира будет примерно дюжина.

Ну да ладно. ФИФА хочет больших доходов, вот и раздувает турнир до невиданных широт. Проблема в том, что стран, готовых принимать чемпионаты мира в формате 48 команд-участниц, очень немного. Это для ФИФА ЧМ равен космическим доходам. А вот для страны-организатора — космическим расходам. На такие расходы можно пойти ради имиджа, но если счет идет на миллиарды, то страны склонны искать что-то менее яркое, но более дешевое. Так, Австралия от борьбы за ЧМ-2034 отказалась, решив сосредоточиться на Кубке Азии и Олимпиаде в Брисбене.

А теперь давайте посмотрим. ЧМ-2026 принимает всея Северная Америка. ЧМ-2030 пройдет на трех континентах. ЧМ-2034 отдан Саудовской Аравии. Найдется ли охотник на ЧМ-2038?

Во мне, честно говоря, теплится надежда, что после 2034 года ФИФА вернется к 32-м командам. Ну а Саудовская Аравия проведет чемпионат мира, покажет всему миру, какая она крутая и, быть может, успокоится. После чего интерес к футболу со стороны многочисленной королевской родни начнет постепенно угасать.